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影／無人夜市卻顯示人潮略多 黃敏惠批「見鬼了？」

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠說，彌陀夜市昨天根本沒營業，卻顯示人潮略多。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠說，彌陀夜市昨天根本沒營業，卻顯示人潮略多。記者李承穎／攝影

交通部1968APP提供警示熱點，顯示熱門景點的人潮狀況，嘉義市彌陀夜市被列入，但昨天根本沒有營業，APP卻顯示晚間9點半到11點半，為黃色燈號的「人潮略多」，市長黃敏惠今天列出夜市廣場空無一人的照片，不滿地說「難道是見鬼了？」

嘉義市彌陀夜市、文化路夜市和東市場等地都被列入景點，黃敏惠說，彌陀夜市會被列入熱門景點，所有嘉義人都很難想像，因為只有周三、周五才營業，也是小型夜市，人潮本來就不會很多，尤其昨晚根本沒有營業，卻顯示人潮略多，中央應該給精準、正確的警示。

黃敏惠說，中央在列景點時，完全無預警，地方政府要透過新聞才得知，根本無法提早準備，也不知中央用什麼標準來衡量，上次清明連假文化路夜市被列警示景點，許多人還誤以為文化路有確診案例，即便業者已很努力做好消毒、戴口罩等防疫，但人潮仍掉到只剩1、2成，這次列景點也是突如其來，中央完全沒告知地方。

「可以體會黃偉哲的心情。」黃敏惠說，他與黃偉哲身為地方父母官，在基層都做得很努力、很辛苦，其實都不願砲打中央，但這已經是第二次無預警列景點，若再這麼嚴重影響人民生計，那紓困與否意義都已不大。

她說，人民寧可自己努力，也不願被中央無謂的政策給影響，其實經濟與防疫並不衝突，希望未來中央要與地方充分溝通，讓地方政府提早因應，且提供更精準景點的警示，才能獲得民眾信任。

嘉義市彌陀夜市昨天根本未營業，廣場上空無一人。記者李承穎／攝影
嘉義市彌陀夜市昨天根本未營業，廣場上空無一人。記者李承穎／攝影

夜市 黃敏惠 嘉義

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