3姊妹觀光服務一條龍 鼓勵小黃駕駛學外語促轉型

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台南市政府觀光旅遊局為促進產業轉型、增進軟實力，舉辦「數位大台南觀光運輸再升級」培訓課程，台南市計程車同業公會下月也將開辦日韓語課程，讓小黃駕駛進修，開拓更多客源。

張逸涵、張嫚容、張尹亭三姊妹為7、8年級生，分別經營台一大車隊、府城國際租賃公司、首航旅行社，車行、車隊除了有國內市場之外，過去也配合旅行社服務國外旅客；不過，此次受疫情影響，旅行社轉攻國內旅遊市場，車隊和車行也搭配提供國旅包車。

張逸涵說，她為了提升計程車駕駛的服務品質，認為英文、日文為駕駛的基本能力，經常鼓勵他們進修語言課程，尤其每到芒果季，日本遊客喜歡到玉井等產地品嘗芒果，駕駛也可順道介紹周邊的旅遊資訊。

根據台南市觀旅局統計，去年到台南旅遊的外籍旅客約64萬人次，相較2018年增長20%，其中日韓各增長34%和32%。市長黃偉哲表示，台南為國際化觀光都市，日語及韓語的地接服務需求大幅增加。

台南市計程車同業公會理事長韓季蒼表示，以往駕駛遇到日韓旅客，多只能用英語溝通，為優化服務，下月將首次舉辦日韓課程，包括用日語、韓語介紹台南觀光資源及行程設計。

觀旅局長郭貞慧說，為因應台南外籍旅客增加，除了提供豐富多元的課程外，也將推出英、日、韓三語手指書，希望透過觀光職能外語課程，翻轉計程車產業，讓傳統計程車業者能藉機轉型，產生差異化特色，達到行銷台南觀光及建立友善旅遊環境的口碑。