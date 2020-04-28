影／疫情新商機 網購業者推外送到府服務

新冠疫情嚴峻，嘉義縣民雄網購平台業者張文榮推出免費送貨到府服務，消費者只要在網路上私訊告知訂購數量，張文榮就可協助送到家中，從3月至今，已經服務超過300人次，業績提升7成。

張文榮表示，他原本只做商品批發，今年過年新冠肺炎疫情爆發，就有了網購外送的想法，因自己喜歡騎機車的自由快感且很會記路，適逢民眾網購意願提高，但傳統網購多以定點面交方式交易，還是有群聚風險，就開始免費外送到府服務，自身也會做好清潔及防護，增加消費者訂購意願。

「外送就是一種傳遞信任與幸福的力量。」張文榮表示，外送到府服務可以讓顧客當場打開產品檢查，記得之前外送熱門商品電動搖擺魚，只要有顧客不會裝，他都能當場協助組裝，親手交給小朋友玩時，看到小孩的笑臉，自己也很開心、有成就感。

張文榮目前外送範圍只有民雄及嘉義市，他表示，一開始也有顧客以為是詐騙，質疑哪那麼好康還可送貨到家，但至今每周雖只有3天進行外送、每次約10單，卻已累積不少熟客。