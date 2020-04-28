感念10多年前消防隊相助 雲林婦人蔡玉英贈救護車回報
雲林縣婦女蔡玉英感念10多年前曾一次昏倒，消防隊協助下就醫獲得治療，今天他一圓夢捐助一部救護車給雲林縣政府，幫助救難資源不足的偏鄉，今天捐車儀式在元長消防分隊舉行，縣長張麗善親往感謝蔡女士的善行。
早年從事建築業的蔡玉英，今天捐贈一輛270萬元的救護車及緊急救護裝備器材1批，期能提升偏鄉緊急搶救醫療品質，雲林縣長張麗善代表接受，元長鄉長李明明及鄉代主席李宗懋及獅子會等各界前往觀禮，場面溫馨。
台西鄉崙豐村人的蔡玉英，早年從事營造業有成，她回顧10幾年前一次暈倒，曾受消防隊救護車協助送醫治療，並鑑於偏遠鄉村急救資源不足，因此許願若將來有機會，將捐贈救護車回饋鄉里，今天終能如願以償，她仍以感恩的心情捐贈這部設備現代化的救護車，贏得滿場熱烈掌聲。
縣長張麗善也感謝蔡女士感恩圖報之心，展現人溺己溺情操，令人敬佩。消防局長林文山也指出，去年度緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，出勤率高相對使救護車耗損率也增加，感謝蔡玉英女士能伸出援手捐贈救護車，讓偏鄉救難增添生力軍。
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