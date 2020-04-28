疫情衝擊 旅行社老闆被迫轉行當民代秘書

新冠肺炎疫情衝擊，在台南新營經營旅行社的沈鴻毅，本月起被迫將旅行社被迫歇業，目前在台南市議員蔡育輝服務處當秘書，過去累積豐沛人脈，無縫接軌上手。至於何時回到本業，他說，「仍要再看看」。

本身也是導遊的沈鴻毅投入此業逾20年，在地方小有名氣，許多公務機關都是老主顧，這一波疫情重創，不得不忍痛暫停旅行社業務，蔡育輝獲知主動聯繫，希望來服務處幫忙，解決人力不足情況。

沈鴻毅投入旅行業前，原就是是國民黨台南新營黨部專員，加上旅行業這些年都在地方，選民服務工作難不倒他，與蔡育輝相當熟識，這個月開始來服務處上班，目前是蔡育輝的秘書。

沈鴻毅一上工，運用過去在地方建立豐沛人脈，為民服務工作及時上手。他說，疫情當前，許多行業都很慘，當前就是一步一腳印，做好份內該做的事，其他沒有想太多。