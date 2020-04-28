西螺太平媽點燈做公益 超大的平安符為考生祈福

做好事也要搶頭香！只要響應創世基金會斗六院「文昌亮起light」，西螺福興宮就為民眾點燈，限量200盞，手腳快的前100人，更可額外獲得香火加持的「庇祐小神衣」，今天福興宮更製作了超大版的「平安符」，為所有考生祈福，祈求金榜題名。

去年國中會考榜首的學生賴季琳、考上北藝大的學生張瀞身穿狀元服，和眾多即將參加會考的考生，在雲林縣縣府總顧問張清良、福興宮董事陳清三、劉芳彰陪同下帶領各界進行團拜，並一起為平安符過爐，祈求太平媽、文昌帝君庇祐考生金榜題名，並將福澤分享給植物人。

兩位女狀元賴季琳、張瀞分享考試秘訣與讀書技巧，並呼籲大家一起關心植物人跟植物人家庭面臨的困境。

疫情影響，植物人安養募款不易，福興宮響應創世基金會點燈活動，捐助燈座，供愛心信眾點燈。董事長楊文鐘表示，這項點燈捐愛行動，讓考生在為自己祈福的同時，也幫助弱勢植物人，一舉兩得，廟方贊助燈位之外，更加碼捐100個香火袋，期待各界共襄盛舉，為植物心盡一分心力。