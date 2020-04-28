私有老屋保存典範！台南毛昭川醫師百年故居「有神助」

台南市推動老屋保存，兩年來爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」已達31案，居全台之冠，補助金額近億元，每件老屋補助比例從30%至50%不等，修復規模最小者約200萬元最高者將近3000萬元；台南六甲區毛昭川醫師故居， 有近百年歷史的日式木造房子，被視為保存典範，獲文化部私有老建築保存再生補助，拿到額度最高的50%，文化局加碼補助20%，稱許是私有老建築整修的典範，30日將動工整修，完工後將成為推動地方文史據點。

毛昭川故居原本出售後要拆掉蓋販厝，現任屋主吳志成原是介紹人，但因故房子沒有賣出，有人鼓勵他買下來，因金額很高，吳志成於是到附近恒安宮請示媽祖，竟擲出9聖杯，吳志成決定買下，並與在地青年以「川宅1936」計畫，提報文化部私有老建築保存再計畫，這段「有神助」的背後插曲也傳為佳話。

地方人士表示，毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川取得醫師資格後回鄉開設外科診所，毛昭川曾任台南縣議員，3個兒子都是醫師，毛昭川的姐姐、妹妹各嫁給知名的台南鹽份地帶文學家、醫師吳新榮、「烏腳病之父」王金河醫師。

毛昭川醫師老屋不僅是地方名人望族故居，建築也很有特色，是日式現代折衷樣式民宅，外觀特徵有外貼雨淋板，以及窗格打細格，是六甲區現存唯一木造日式房舍，文化局說，不像很多老屋產權移後被拆掉蓋房子，毛昭川故居新屋主有心保留，整修後又非營利，而是作為青年共創基地、社區圖書館、藝文展演等使用，是私有老屋保存典範。

六甲區長陳啟榮表示，六甲望族毛昭川的故居，能夠保存算是幸運又稱奇，六甲歷史悠久地靈人傑 ，文史並沒彙整很可惜，將出版六甲老屋的故事，包括大法官蘇俊雄故居、口罩國家隊南六企業董事長黃清山老家等，也計畫提報名人故居，藉由深耕文史來找回六甲光榮時刻，回味古早生活的人情味。