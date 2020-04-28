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終於有工作！勞動部安心即上工放寬條件 合格率達93%

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南分署長劉邦棟呼籲有需要的勞工可到各就業中心申請安心即時上工計畫 。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟呼籲有需要的勞工可到各就業中心申請安心即時上工計畫 。圖／雲嘉南分署提供

為協助勞工朋友度過疫情難關，勞動部安心即時上工計畫昨天起放寬資格，申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者即符合資格，離島及原住民地區，則不限資格，放寬首日雲嘉南有412人登記，385人符合資格，符合率達93.45%。

勞工小南（化名）去年底因故離職，今年初找工作卻受到疫情影響，4個月來投遞近50封履歷都沒有下文，加上投資的股票慘跌，妻子當保母原本帶二個小孩也只剩帶一個，家裡還有孩子要養，原本雙薪家庭陷入經濟困境，安心即時上工讓他可以馬上工作，在公立學校做環境清潔的工作，多少補貼家用，雖然辛苦但感謝有這份工作。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，安心即時上工職缺是在中央機關及地方政府工作，目前雲嘉南共釋出3384職缺，包括台南市1268個，嘉義市757個，嘉義縣700個，雲林縣659個，累計至27日共有3047人登記，1970人符合資格，437人已上工並陸續媒合中，工作多為文書處理、環境清潔消毒及防疫量體溫等。

因之前條件限制導致合格率不到6成，如今條件放寬幾乎都能符合資格，有需求民眾可持身分證至居住附近的公立就業服務機構申請登記，審核資格後將由用人機關安排面試及上工，上工民眾每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限。

詳細職缺可上台灣就業通網站https://s.yam.com/KQ9RR查詢，或洽詢雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心。

民眾到公立就業服務機構登記安心即上工。圖／雲嘉南分署提供
民眾到公立就業服務機構登記安心即上工。圖／雲嘉南分署提供

嘉義 疫情

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