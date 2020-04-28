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交通部APP雲林10個地方入列 縣長張麗善這樣說
交通部1968APP將全台234處景點納入，雲林縣有10個點被列入，包括西螺東南夜市、莿桐夜市、古坑綠色隧道、劍湖山世界、北港朝天宮、北港運動公園、台西夜市、元長夜市及通天府、褒忠市場（夜市）。
雲林縣長張麗善今天表示，疫情看來稍有緩和，中央避免群聚，絕對配合，但不論疫情如何，地方防疫絕不可鬆懈，但其實很多夜市或景點，都位處於戶外空曠地，如果遊客做好防疫，戴口罩保持社交距離或加強手部消毒，她認為也不必無限上綱或過於苛刻。
張麗善說，畢竟這段時間大家實在悶太久，健康人出來走走紓紓壓也是好事，甚或有助防疫，由於外縣市民眾的接觸史或旅遊史難以掌握，所以她認為最好能就近就地在自己縣市玩就好，既可解悶也好掌握遊客訊息，豈不更好。
至於被列入的夜市，被地方指為人多的沒列入，人少的才列入，張麗善表示，夜市人潮監測確實和實際有落差，不知是否因參考臉書、電視等媒體或監視拍攝角度有落差，都會影響實際人數的差距，的確值得交通部留意。
畢竟被公布入榜的景點或夜市影響很大，張麗善說，以北港和古坑被公布後，遊客人數下降很嚴重，防疫謹慎她能理解，但監測也要落實，所以目前縣府都加強宣導，盡量把美食帶回家，減少群聚，尤其雲林的夜市雖很多，但只有兩處列管，縣府雖已提出振興方案，但沒列管的夜市也無從幫忙，所以中央公布名單，還是得慎重為宜。
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