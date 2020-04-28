捐防疫物 台南市議員沈家鳳青商會生達製藥齊行善

疫情仍不容鬆懈，台南市議員沈家鳳今聯合新營青商會、生達製藥募集酒精隨身瓶400瓶、清潔劑60罐及消毒錠100份（1000顆）等防疫物資，捐贈給台南市溪北實物銀行，也期望上天保佑疫情退去，早日讓鄉親恢復正常生活。

沈家鳳說，新冠肺炎疫情仍未退燒，防疫工作尚無法鬆懈，對許多邊緣戶來說，仍是一筆不小負擔，因此聯合社會熱心團體及企業募集相關物資，政府與民眾共同協力正向防疫。

負責實物銀行營運的普力關懷協會理事長張慧芳表示，自2月試營運以來，有賴大眾協力，幫助了不少需要協助的民眾，針對偏鄉及行動不便的還有「行動物資專車」服務，這次很感謝捐贈者的愛心，這次疫情社福團體也飽受影響，捐贈大減，呼籲熱心民眾如有餘力多多協助。

新營青商會石亦豐會長說，4月初實物銀行開幕時，會友也有募集物資捐贈，未來將視疫情持續結合相關團體辦理公益活動。

沈家鳳指出，會持續提供消毒錠及酒精給有需要民眾及場所，預計將再提供600瓶酒精隨身瓶（300瓶現場登記，300瓶線上登記）請有需要的民眾可以到服務處或上粉絲頁「嗨~我是沈家鳳」登記後領取，電話（06）6350688，詳細領取方式會在臉書公告。