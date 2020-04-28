影／夏季料理健康吃 台南市府農業局推廣胡麻清油

台南市政府農業局結合善化、安定、西港區農會，聯合推廣夏季麻油清爽吃法，以胡麻清油簡單拌炒食蔬，讓消費者在盛夏一樣可享用胡麻料理，健康又養生。

農業局說，胡麻富含不飽和脂肪酸、胺基酸與鈣質，常被視為滋補品，胡麻油更是冬令進補少不了的味道，其實麻油一年四季皆適吃，不限於冬季。建議消費者可以胡麻清油為低溫培炒壓榨，顏色為較淺淡的琥珀色，由於低溫提煉，胡麻籽中的營養成份保留完整，營養價值高。

善化區農會總幹事洪錦秀、西港區農會總幹事陳月英、安定區農會供銷主任王气每推廣夏季麻油清爽吃法，有「麻油藏珍好運旺」、「龍耀碧珠麻油香」、「油煎虱目魚」、「食蔬罐沙拉」、「金玉滿堂彩」及「泰式蘆筍蝦」等麻油輕食菜色。

農業局長謝耀清說，以胡麻清油及胡麻油簡單清炒涼拌最新鮮當季蔬果及魚蝦，提供消費者美味料理簡單製作方法，在家自己DIY安心享受健康美食，放鬆心情。

農業局上述3農會清爽胡麻油及胡麻產品訂購專線資訊如下：

善化區農會（06）5836111 http://www.sh-fa.org.tw/Default.asp

西港區農會 （06）7952706 http://www.sgfa.org.tw/index.asp?body=S1

安定區農會 （06）5922121 http://www.anding.org.tw/prod.php?mnuid=51&modid=36&langid=1