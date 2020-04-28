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種萬株石斛蘭美景 退休台鹽員工展孝心分享鄉里
台南市白河區汴頭里萬株石斛蘭瀑布美景近來爆紅，出自台鹽退休員工吳如成之手，原要讓父親心情愉悅觀賞，細心呵護越長越多，一片孝心意外爆紅成景點，更大方對外開放，地方傳為美談。
56歲吳如成是台鹽公司新營營運所員工，世居白河山區汴頭里，他嚮往田園恬靜生活，即便在台鹽上班，仍每天通勤，10年前台鹽公司鼓勵員工退休，為方便照顧家人，吳如成選擇優離回老家，目前與家人種植蘭花，生活怡然自得。
「真的無心插柳柳成蔭...」吳如成笑說老家庭前老龍眼樹，是從小生活的印記，約10年前與弟弟利用樹幹附掛栽植，經細心施肥澆灌，原只是單純栽植，讓居家環境更舒適，爸爸看了也開心，一家人在樹下細心欣賞這一株珠美麗石斛蘭花朵，是家人話家常最歡樂時刻。
未料越長越茂密，每年4月下旬開花，約在母親節前後開花，石斛蘭垂吊樹下美麗景致，一開始左鄰右舍都來觀賞，花況規模一年比一年壯觀，4年前經一群大學生轉載在網路分享，一下子賞花者暴增，自此聲名大噪。
個性低調的吳如成說，這幾年每年此時都會吸引大批訪客，也不諱言因遊客大增帶來生活的干擾、不便，他也大方說，就當跟外界分享美好事物，讓一些心情鬱悶者賞花怡情，讓偏遠社區多點人氣。只是，有時一些不速之客闖進，難免對家人造成困擾，也籲請外界多多配合，讓眼前石斛蘭好風景，繼續在鄉間延續傳奇。
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