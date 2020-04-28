五一連假 嘉義縣11處景點規劃人流管制

因應五一連假，嘉義縣文化觀光局盤點縣內重要觀光景點或人潮易聚集場域，包括阿里山、太平雲梯等11處景點，目前相關單位或業者已規劃人流管制及防疫相關措施。

嘉義縣文化觀光局今天表示，嘉義縣重要觀光景點或人潮易聚集場域，包括阿里山森林遊樂區、太平雲梯、圓潭瀑布、奮起湖、竹崎公園、牛埔仔草原、故宮南院、高跟鞋教堂、東石漁人碼頭、獨角仙農場、綠盈牧場11處景點。

嘉義縣文觀局指出，人潮易聚集景點的人流管制方面，阿里山入園管制人數上限為4355人，當入園達3000人時，將透過訊息、廣播等通知遊客，達4000人也會請警方協助在阿里山公路（台18線）88公里處勸導遊客轉往其他景點。

梅山太平雲梯自4月起，已將雲梯上最高容納人數由300人降至200人，停車場由127車位減量為102個車位；布袋高跟鞋教堂園區容納人數500人為限；故宮南院各展覽廳皆設定容納人數限制，遊客入館內皆需戴口罩；綠盈牧場4月起，遊客入園除量體溫外，也需填寫個人基本資料。

嘉義縣長翁章梁指出，針對五一連假，將請文觀局及警察局積極在各景點，宣傳安全社交距離，也提醒民眾外出戴口罩，共同落實防疫，配合各景點人流管制，避免群聚，才能玩得安心與開心。