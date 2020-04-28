慈濟台南善化推「謝母恩防疫蔬醒幸福套餐」 開放預購

母親節將到，疫情籠罩全台，許多民眾不敢外出慶祝，慈濟台南善化聯絡處為讓民眾能安心在家陪伴母親歡慶佳節，推出「啟動幸福蔬食列車」，今天起開放預購「防疫蔬食幸福套餐」，10人份6道料理2500元，所得將全數捐作全球防疫共善基金，5月2日限量100份，5月9日有200份，下午消息剛傳出，就有在地民眾搶訂。

慈濟善化志工洪清坤說，許多家庭只有掌廚的媽媽一人茹素，為了能讓辛勞一年的母親們，能在專屬節日好好休息，不用再進廚房，為全家人汗流浹背煮大餐，師兄姐們討論後，設計「防疫蔬食幸福套餐」，邀請民眾安心在家陪母親享用蔬食宴，體內環保增強免疫力，歡慶母親節兼闔家植福。

「防疫蔬食幸福套餐」六道料理包含「大愛共伴．造福行善-油飯」、「悲智雙運信願行—雙拼盤」、「佛風德香普薰一切—佛跳牆」、「心如碧海能容物—素羹」、「三好三願—三杯菇」及「了悟生死解脫自在—五柳枝」，不僅菜色澎拜，菜名意義深遠，5月2日為首梯取餐日，民眾如果以首梯環保器皿回購第2梯次5月9日，可減免200元，除可向社區慈濟志工預訂外，另可電洽善化連絡處訂購專線：06-5832330或06-5832331。