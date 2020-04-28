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疫情期間家暴案件增 雲林防疫「4不斷」教人減壓

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影

疫情帶來長期壓力，雲林縣政府今天跨局處成立防止疫情症候群平台，教民眾如何保持飲食作息、適當紓壓，並提供求援或就醫的諮詢專線。除加強防疫心理建設，更推出環境5S，提供獎金鼓勵全縣各鄉鎮加強居家環境維護，打造紓壓又安全的防疫環境。

雲林縣長張麗善表示，疫情已超過3個月，民眾身心健康受威脅，經濟產業也受衝擊，焦慮、壓力日增，檢視今年1到3月全國家暴通報數，比去年同期提高15%，雲林雖僅小幅增加，但防止疫情症候群仍不可輕忽，今天由社會、衛生及警察局建立平台，作為家庭成員互動及通報關懷、諮詢及防暴服務的管道。

即日起將在20鄉鎮設置761處「社區安全守護站」，村里長、員警、衛生所及戶政事務所共同提供社區即時協助及庇護，防範高風險家庭可能發生的意外，避免居家檢疫隔離或確診者被標籤化。張麗善說，保持社交距離但心要更凝聚。

衛生局長曾春美說，自我管理可透過「不斷訊」、「不斷糧」、「不斷藥」、「不斷更新」等四個不斷，善用雲端軟體拉進心理距離、保持生活規律及運用紓困資源緩解財務困難、不中斷身體及心理疾病治療、學習心理放鬆策略，維護個人心理健康狀態。

曾春美說，居家隔離者壓力來自於確診可能性的不安、暫時無法工作的經濟壓力，以及可能面臨的污名化或標籤化現象。被隔離者可提升自我效能感，包括做運動看書，找回控制感，與外界保持聯繫。善用「心情溫度計App」，提升心理健康識能，必要時撥打安心專線1925，可獲即時的心理奧援。

此外，雲林縣府推出5S清淨家園更PRO，縣長張麗善、縣環保局長鄭育麟、虎尾鎮長丁學忠、斗六市長林聖爵及各鄉鎮公所代表共同簽署「環境清消防疫不停歇」宣言。縣府更編列130萬獎勵金，要獎請鄉鎮市強化社區與公共空間的衛生清潔。

環保局長鄭育麟表示，民眾可運用5S清淨家園理念，做到物品「整理」要區分、東西定位「整頓」好、定期「清掃」不髒臭、環境隨時保「清潔」、養成「素養」好習慣。

雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
為減輕民眾防疫心理壓力，避免家暴發生，雲林縣府跨局處成立心理諮詢平台。記者蔡維斌／攝影
為減輕民眾防疫心理壓力，避免家暴發生，雲林縣府跨局處成立心理諮詢平台。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府提供獎金發起5S運動，透過各公所全面消毒居家和社區環境。記者蔡維斌／攝影

衛生所 疫情 張麗善

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