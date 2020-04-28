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不當管教、家內性侵案件多 嘉義家扶組護童者聯盟

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供

衛福部去年統計，嘉義市兒童保護案件共103人，受虐類型以「不當管教」29％居冠，嘉義縣開案149人，則以「家內性侵」28％最多，嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。

嘉義家扶中心主委黃國芳、主任沈明彥化身為超人、美國隊長、雷神索爾及家扶娃娃組成的護童者聯盟盟主，與社工一起跳家扶兒保操，呼籲「用愛包圍受虐兒、保護兒童零兒虐」。

嘉義家扶中心指出，隨著資訊不斷擴張，一般民眾對兒童保護已有初步概念，但是兒保案件卻沒有減緩趨勢，6歲以下兒童致死率及受傷程度最為嚴重，更是服務的一大缺口，主因是6歲以下的兒童沒有全面就讀幼兒園，即便孩子受到不當管教或虐待無法向外求助的，此時鄰居就是最好的守護者。

家扶中心1987年開始倡導及提供兒童保護服務，2013年推動4月28日為兒童保護日，提出「快樂親子5步驟」，分別是「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、「小」孩抱抱、「孩」要大笑，串成「不必打小孩」的兒童保護口號。

沈明彥指出，目前正值疫情，希望親子減少外出頻率，建議家長陪同孩子在家使用電腦，進入家扶基金會兒保樂遊學習網站，親子一同闖關，並將FB大頭貼轉換「用愛包圍受虐兒」特效框，加入「護童者聯盟」行列，大家一起攜手保護兒童，讓每個孩子免於受傷。

嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心今天舉辦護童者聯盟快閃活動，希望加強民眾保護兒童觀念。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義 家扶中心 親子

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