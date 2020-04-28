快訊

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水與遲到的口罩

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

台東縣衛生局舊宅圍牆 彩繪孩童回憶情境

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局旁的宅院一側舊牆面，邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局旁的宅院一側舊牆面，邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶。圖／台東縣政府提供

接近芒果成熟的季節，是誰在牆邊摘芒果？近日來不少台東市民發現位在衛生局旁的宅院一側牆面多了一些身影，原來縣府邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶，建構藝術景致，創造舊牆特色。

縣長饒慶鈴表示，這是市區少見結合在地實景製作並呈現的創作，她還記得小時候和同伴一起摘芒果，緊張興奮又害怕被抓到的心情，至今仍記憶猶新，希望能藉由作品勾起童年往事，與真實場景的互動，更能加深作品與民眾的關係。

彩繪家鍾昀婷，藉著口述訪談裡情節場景，轉化成圖像，有的用竹竿打下芒果，有的貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，旁邊還有湊熱鬧的狗兒，與地方實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶的景致。

台東縣衛生局旁的宅院一側舊牆面，邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局旁的宅院一側舊牆面，邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶。圖／台東縣政府提供

芒果 衛生局 饒慶鈴

延伸閱讀

中央研究院院士王德威 獲選美國藝術與科學學院院士

公路總局沙崙國中師生合作彩繪 打造台39線新亮點

嘉義市電動公車內裝彩繪 讓乘客置身「動物森友會」

振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

相關新聞

五一連假！台南山區「測速拍照王」路段 警方加強取締

五一連假來臨，南橫公路通車後，台南山區車潮明顯增加，玉井警分局為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路...

國學大師錢穆塵封多年字畫 台南女中驚現

已故國學大師錢穆寫得一手好字，不過，他的墨寶並不多見。最近台南女中最近整理倉庫，驚見他3幅塵封已久的書法作品，校長鄭文儀...

烘焙師傅創作新冠病毒造型甜點 其中有一段暖心故事

新冠肺炎病毒讓人聞之色變，台南台糖長榮酒店最近卻推出形似新冠病毒的「魔力巧克力球」，造型繽紛可愛又好吃，其中還有一段烘焙...

台南孔廟正殿8月修復完工 可趕上祭孔大典

台南市國定古蹟孔廟因4年前的大地震受損嚴重，經過2年修復，正殿預計在8月完工，可趕上9月的祭孔大典，市長黃偉哲昨天前往視察，希望工程能加快腳步，預計明年農曆年前能全部完工。

鼓勵節能家電 嘉市補助增至2400萬

嘉義市府推出電器汰舊換新，補助民眾換裝節能家電，總補助金額從去年2000萬提高到今年2400萬元，希望加速汰換老舊電器，也讓民間業者透過節電紓困經濟，度過難關，即日起申請到今年11月30日截止。

永康挖斷瓦斯管外洩 虛驚2小時

內政部營建署昨天在台南永康區東橋三路、東橋十街路口，施作永康汙水道下水道管線工程，下午2點多施工人員不小心挖斷天然氣大管線，大量天然瓦斯外洩如噴泉向上噴發，四周社區瀰漫濃厚瓦斯刺鼻味，民眾紛紛走避，直到下午4點才解除管制，結束一場虛驚。

手機科技／愛嘉義APP 市民好幫手

嘉義市政府的「愛嘉義APP」，整合市府的多元服務平台，除了民生、娛樂和交通等各類資訊外，最近因應疫情，運用圖資顯示藥局位置、路線和剩餘口罩數量等服務，目前到市府洽公都要實名制，民眾還能在APP上預先登記，讓外界直呼「好方便」。

府城橘9線公車 下月正式上路

台南溪北地區到高鐵嘉義站快捷公車5月1日上路，跟試辦期間不同的是新路線調整為橘9、橘9-1兩線，而且從麻豆發車改為佳里，未來走國一的直達班次，將從原來的4個往返增加到7個，更符合民眾的需求。

市場食物遮罩補助 台南仍有50名額

台南市政府杜絕可能防疫破口，經發局補助公有市場熟食攤製作食物遮罩，每攤最高補助2500元，全市59處公有市場已有171個熟食攤申請製作。經發局表示，目前仍有約50名額，呼籲業者把握機會速提出申請。

台南南山公墓古蹟審議結果出爐 繼續列冊追蹤

台南市古蹟審議委員會下午審查南山公墓一案，由於目前文資處仍在進行墓區的調查，委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議...

善的傳承 嘉義西區扶輪社獎助學金11人受益

嘉義西區扶輪社日前舉辦教育事務基金會第15屆獎學金頒獎典禮，除了往年的5名5萬元受獎同學，今年增加6名冠名獎助學金名額，...

疫情影響社福捐款減 社工陪就醫代排口罩籲大家多幫忙

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣市多個公益社福團體募款都受影響，不僅公開募款活動停辦，許多原有捐助款也減半，募款收入減少達3成...

熱門新聞

陳時中說捐口罩助世界 高雄警界口罩荒高層卻說內勤自己買

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。