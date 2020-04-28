台東縣衛生局舊宅圍牆 彩繪孩童回憶情境
接近芒果成熟的季節，是誰在牆邊摘芒果？近日來不少台東市民發現位在衛生局旁的宅院一側牆面多了一些身影，原來縣府邀請在地青年彩繪家鍾昀婷，繪出兒時偷摘芒果的回憶，建構藝術景致，創造舊牆特色。
縣長饒慶鈴表示，這是市區少見結合在地實景製作並呈現的創作，她還記得小時候和同伴一起摘芒果，緊張興奮又害怕被抓到的心情，至今仍記憶猶新，希望能藉由作品勾起童年往事，與真實場景的互動，更能加深作品與民眾的關係。
彩繪家鍾昀婷，藉著口述訪談裡情節場景，轉化成圖像，有的用竹竿打下芒果，有的貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，旁邊還有湊熱鬧的狗兒，與地方實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶的景致。
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