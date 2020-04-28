五一連假安心玩 嘉縣文觀局落實景點人流管制
五一連假即將到來，嘉義縣文化觀光局日前公告，各景點管理單位將落實景點人流出入管制、管控車輛進入及總量管制，透過訂定安全容納人數上限、警示、分流及管制等作為，分散人流，並以柔性勸導方式，提醒遊客保持安全社交距離、戴口罩等，確保防疫無漏洞，遊客安心玩。
嘉義縣文觀局長許有仁表示，因應五一連假可能產生人潮湧入，縣內重要景點如阿里山森林遊樂區、太平雲梯、圓潭瀑布、奮起湖等11處景點，已訂定人流總量管制上限，或透過管制停車場停車量來管制人流，部分場域如故宮南院等也採行實名制方式，盼與民眾共同落實防疫工作。
縣長翁章梁指出，針對即將到來的連續假期，將請文觀局及警察局積極在各景點，宣傳安全社交距離，保持室內1.5公尺，室外1公尺安全距離，也提醒民眾外出戴口罩。
文觀局表示，太平雲梯自4月起，將雲梯上最高容納人數由300人降至200人，停車場由127車位減量為102個車位，各景點定時向遊客宣導保持社交距離及管控停車位，如有車輛停滿、不守秩序情況，將由警察協助勸離。
文觀局表示，交通部「1968」APP為確保人車分流，新增即時人潮示警功能，提供全台234個景點人潮資訊，分3色示警，綠色為正常、黃色略多、紅色為擁擠，嘉義縣被列入的景點有奮起湖老街、太平風景區及布袋建德宮，民眾可多加利用，預先掌握人潮狀況，避開人潮聚集景點。
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