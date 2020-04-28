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國學大師錢穆塵封多年字畫 台南女中驚現
已故國學大師錢穆寫得一手好字，不過，他的墨寶並不多見。最近台南女中最近整理倉庫，驚見他3幅塵封已久的書法作品，校長鄭文儀特別掛在校長室，字體中流露出文人的清秀之氣，卻又不失挺拔，讓人想多看一眼。
鄭文儀說，這3幅作品分別是錢穆寫杜甫的「奉先詠懷」、黃庭堅的「浣溪沙」，以及宋朝范成大的「讀白傅洛中老病後詩戲書」詩，其中「奉先詠懷」是1956年在新加坡所寫。鄭文儀表示，看到這3件作品很驚訝，因都已裱好且無毀損，立即掛起來，細細品味，別有意境。
到底錢穆的這3件作品是因何而來？鄭文儀說，問學校教職員，尚無人知道，可能要問一些已退休的人，或許能知台南女中能得此墨寶的原由。
錢穆，生於1895年，於1990年過世，為講授儒學、中國通史的史學家，著作等身，曾任中研院院士，名著有先秦諸子繫年、中國近三百年學術史、國史大綱、中國文化史導論、中國歷代政治得失、中國歷史精神、中國思想史、宋明理學概述、中國學術通義等，對思想文化層面影響巨大。
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