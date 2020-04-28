烘焙師傅創作新冠病毒造型甜點 其中有一段暖心故事

新冠肺炎病毒讓人聞之色變，台南台糖長榮酒店最近卻推出形似新冠病毒的「魔力巧克力球」，造型繽紛可愛又好吃，其中還有一段烘焙師傅的暖心故事。

原來是酒店內的點心師傅陳冠廷為了自己的小姪女而創作這款讓人又愛又怕的甜點，他表示，疫情讓大家的生活模式和經濟都大受影響，連學生的求學之路也變得崎嶇，自己疼愛的姪女就讀的幼兒園一度因疫情停課，加上媒體每日疫情報導，讓姪女幼小心靈產生恐懼，後來幼兒園復課，卻不敢去上學，因此才想到創作甜點，希望孩子不再害怕。

這款被命名為「新冠魔力巧克力球」的甜點，選用54%巧克力與綜合莓果製作而成，雖有著新冠病毒巧克力片外層，內容則為濃郁巧克力蛋糕和野莓內餡、新鮮水果。