快訊

台東連兩震！19:58規模4.3 最大震度三級

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南南山公墓古蹟審議結果出爐 繼續列冊追蹤

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供

台南市古蹟審議委員會下午審查南山公墓一案，由於目前文資處仍在進行墓區的調查，委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議是否登錄為文化景觀，加以保存。

委員下午在文化資產管理處進行審議，反對遷葬的地方文史人士，帶著祖先墓碑的照片，及「我家祖墳不要遷葬」布條，在入口處抗議，要求在目前調查與審議仍在進行中，台南市政府應該暫緩要求後代主動遷葬。

台南南區的南山公墓區是台灣最早的漢人墓葬區，最早期的距今已有4百年歷史，目前其中已有4座古墓被列為市定古蹟，明代古墓更有數十座，而市府為了開發新的殯葬園區，目前正辦理遷葬中。

台南民間團體「重現府城水文促進會」，去年2月提報南山公墓要求登錄為文化景點，認為其中為數眾多的古墓見證台灣和台南的發展，可以說是一處「時空膠囊」，同時也是目前唯一保留台南台地原始地形、地貌的地方，不應任意破壞開發。

文資處表示，南山公墓一案因市府為部分土地所有權人，因此具有委員身分之相關機關代表於本案進入審議過程時，均進行迴避。　　

經委員討論後，考量文資處正進行「臺南市南區南山公墓遷葬範圍內文化資產調查計畫」，調查團隊除針對各墓主進行文史資料爬梳整理外，並持續實際至現場測量、拍攝調查，後續仍約有5000門墓需調查，因此經審慎評估後，決議持續「列冊追蹤」。　

台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓下午在文資處進行古蹟審議，地方人士在現場舉布條與祖先墳墓照片抗議。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓下午在文資處進行古蹟審議，地方人士在現場舉布條與祖先墳墓照片抗議。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供
台南南山公墓是全台最古老的漢人墓葬區。圖／重現府城水文促進會提供

文化資產 古蹟

延伸閱讀

台南湯德章故居保存有望 民間如募資成功將創首例

砲台古蹟遭偷倒廢棄物 警速逮人送辦

花季主題列車影像徵集 邀民眾分享最美的林鐵畫面

文史團體籲保存南山公墓 南市府：非全面開發

相關新聞

台南南山公墓古蹟審議結果出爐 繼續列冊追蹤

台南市古蹟審議委員會下午審查南山公墓一案，由於目前文資處仍在進行墓區的調查，委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議...

善的傳承 嘉義西區扶輪社獎助學金11人受益

嘉義西區扶輪社日前舉辦教育事務基金會第15屆獎學金頒獎典禮，除了往年的5名5萬元受獎同學，今年增加6名冠名獎助學金名額，...

疫情影響社福捐款減 社工陪就醫代排口罩籲大家多幫忙

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣市多個公益社福團體募款都受影響，不僅公開募款活動停辦，許多原有捐助款也減半，募款收入減少達3成...

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

交通部的「1968」APP羅列234處可能人潮擁擠的景點，提供民眾每10分鐘的人潮、車流示警，因應即將到來的五一連假，嘉...

台南湯德章故居保存有望 民間如募資成功將創首例

台南市名人故居湯德章舊宅保存有望！台南市古蹟審議委員今天前往現勘，傾向認定為紀念建築，而民間團體台南市文化資產保護協會希...

若瑟醫院長期善行助弱 台北扶輪社感心捐百萬超音波

「別人不做的若瑟來做！」長期投入早療、老人安養醫療領域的雲林縣虎尾若瑟醫院，因沒有醫學中心和財團奧援，資源短缺，You ...

防堵疫情 阿里山森林遊樂區實施總量管制

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區日前公告，為防止新冠肺炎疫情，每天總量管制4355人，並分三階段實施人流管制疏導措施，室內場館...

雲林木棉花景觀公路通車 串連毛巾、宗教觀光帶

雲林縣虎尾通往西螺的雲145線公路是網紅木棉花道，沿線有虎尾毛巾產業聚落和持法媽祖宮，中央斥資2億元和雲林縣府闢建景觀公...

警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

交通部將推出高速公路1968APP加強版，針對全台夜市、商圈等234個景點列為警示地點，台南善化夜市攤商質疑標準依據，強...

確保消防安全 雲縣府2周內稽查155視廳歌唱場所

台北市林森北路上的錢櫃KTV昨發生火警，不幸釀成5人死亡意外，為確保娛樂場所防災安全，雲林縣長張麗善今天下午1點半將前往...

勞動部全國技能分區賽 雲嘉南分署全國第一

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手參加第50屆全國技能競賽分區賽，前晚成績揭曉勇奪34金24銀37銅79優勝全國第一，也是...

玉山國中學生爬玉山 爬出科展作品將代表嘉市參賽

玉山國中參加嘉義市第38屆國小科展，已連續4年皆有作品在科展分組中奪冠，玉山國中的「螞蟻吊大象」和「有氧森活—探討高海拔...

熱門新聞

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

陳時中說捐口罩助世界 高雄警界口罩荒高層卻說內勤自己買

基拓寬山路議員被偵訊、商業聞人涉訟 低調公告通車

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。