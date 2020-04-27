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台南南山公墓古蹟審議結果出爐 繼續列冊追蹤
台南市古蹟審議委員會下午審查南山公墓一案，由於目前文資處仍在進行墓區的調查，委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議是否登錄為文化景觀，加以保存。
委員下午在文化資產管理處進行審議，反對遷葬的地方文史人士，帶著祖先墓碑的照片，及「我家祖墳不要遷葬」布條，在入口處抗議，要求在目前調查與審議仍在進行中，台南市政府應該暫緩要求後代主動遷葬。
台南南區的南山公墓區是台灣最早的漢人墓葬區，最早期的距今已有4百年歷史，目前其中已有4座古墓被列為市定古蹟，明代古墓更有數十座，而市府為了開發新的殯葬園區，目前正辦理遷葬中。
台南民間團體「重現府城水文促進會」，去年2月提報南山公墓要求登錄為文化景點，認為其中為數眾多的古墓見證台灣和台南的發展，可以說是一處「時空膠囊」，同時也是目前唯一保留台南台地原始地形、地貌的地方，不應任意破壞開發。
文資處表示，南山公墓一案因市府為部分土地所有權人，因此具有委員身分之相關機關代表於本案進入審議過程時，均進行迴避。
經委員討論後，考量文資處正進行「臺南市南區南山公墓遷葬範圍內文化資產調查計畫」，調查團隊除針對各墓主進行文史資料爬梳整理外，並持續實際至現場測量、拍攝調查，後續仍約有5000門墓需調查，因此經審慎評估後，決議持續「列冊追蹤」。
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