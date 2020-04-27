台南南山公墓古蹟審議結果出爐 繼續列冊追蹤

台南市古蹟審議委員會下午審查南山公墓一案，由於目前文資處仍在進行墓區的調查，委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議是否登錄為文化景觀，加以保存。

委員下午在文化資產管理處進行審議，反對遷葬的地方文史人士，帶著祖先墓碑的照片，及「我家祖墳不要遷葬」布條，在入口處抗議，要求在目前調查與審議仍在進行中，台南市政府應該暫緩要求後代主動遷葬。

台南南區的南山公墓區是台灣最早的漢人墓葬區，最早期的距今已有4百年歷史，目前其中已有4座古墓被列為市定古蹟，明代古墓更有數十座，而市府為了開發新的殯葬園區，目前正辦理遷葬中。

台南民間團體「重現府城水文促進會」，去年2月提報南山公墓要求登錄為文化景點，認為其中為數眾多的古墓見證台灣和台南的發展，可以說是一處「時空膠囊」，同時也是目前唯一保留台南台地原始地形、地貌的地方，不應任意破壞開發。

文資處表示，南山公墓一案因市府為部分土地所有權人，因此具有委員身分之相關機關代表於本案進入審議過程時，均進行迴避。