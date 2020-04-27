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善的傳承 嘉義西區扶輪社獎助學金11人受益

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義西區扶輪社日前舉辦教育事務基金會第15屆獎學金頒獎典禮，今年共有11名學生獲獎。記者陳玫伶／攝影
嘉義西區扶輪社日前舉辦教育事務基金會第15屆獎學金頒獎典禮，今年共有11名學生獲獎。記者陳玫伶／攝影

嘉義西區扶輪社日前舉辦教育事務基金會第15屆獎學金頒獎典禮，除了往年的5名5萬元受獎同學，今年增加6名冠名獎助學金名額，為嘉義地區成績優異的弱勢家庭學生提供協助，並期望能以此見證「生命影響生命、夢想帶動夢想」的扶輪信念與傳承。

嘉義西區扶輪社長王博瀚表示，教育事務基金會為鼓勵品學兼優的嘉義區子弟，每年以「5萬元獎學金」進行獎勵，申請學生需由學校老師推薦、學期平均成績達85分以上，並提出獎學金的使用計畫等等，經嚴格評選，今年特別選出11名優秀學生，至今則已嘉惠超過150人、頒發超過700萬元獎學金。

其中就讀台北醫學大學公共衛生學系四4年級的蘇崇閔今年即將攻讀台大健康政策與管理研究所，蘇崇閔表示，父親去年意外身故，家中重擔由母親一人支撐，但在台北生活不易，且弟弟也將上大學，非常感謝嘉義西區扶輪社提供的獎助學金，為家中舒緩一些經濟壓力。

蘇母聽到其獲獎非常開心，但也不禁流下淚水，表示可惜蘇父無法看到兒子現在的成就，蘇母表示，獲獎後她常與蘇崇閔說，未來有能力了要好好傳達善的信念，繼續幫助更多人。

嘉義市長黃敏惠表示，在王博瀚的用心努力下，西區扶輪社多年來秉持著把善良力量傳承下去的傳統，恭喜11位學生，雖然這個時候也許會遇到很多困難，但也會遇到很多貴人，期望因為扶輪社的鼓勵，學生們的未來會更精彩。

嘉義子弟蘇崇閔（左二）日前獲得嘉義西區扶輪社教育事務基金會第15屆獎學金，與母親（右二）共同上台受獎。記者陳玫伶／攝影
嘉義子弟蘇崇閔（左二）日前獲得嘉義西區扶輪社教育事務基金會第15屆獎學金，與母親（右二）共同上台受獎。記者陳玫伶／攝影

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