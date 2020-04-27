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疫情影響社福捐款減 社工陪就醫代排口罩籲大家多幫忙

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
前段時間口罩不足，社工還要幫長輩排買口罩，近期則協助網路訂購。示意圖／本報資料照片
前段時間口罩不足，社工還要幫長輩排買口罩，近期則協助網路訂購。示意圖／本報資料照片

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣市多個公益社福團體募款都受影響，不僅公開募款活動停辦，許多原有捐助款也減半，募款收入減少達3成，各機構只能「開源節流」，減少非必要支出，社工坦言，前段時間口罩不足，還必須利用時間幫長輩排買口罩，近期則協助網路訂購。

創世基金會嘉義分院長蕭伃雯指出，每年4月創世基金會都舉辦募款園遊會，透過園遊會義賣收入、民眾捐款，加上相關物資捐贈，約可增加100餘萬元捐款，但今年受疫情影響，1到6月園遊會都順延，等於4月份就減少百萬。

她說，院內日前統計，今年第一季捐款少1成多，但該有基本開銷、照顧服務工作不能少，工作人員除了減少差旅支出、節省水電、文書費，已沒有太多節流空間，真的需要社會大眾繼續支持。

華山基金會嘉義站長楊光鈺說，今年第一季和去年同期相比，約減少35%捐款收入，嘉義地區目前服務1340名個案，每月約需支出167萬元，募款公開活動停辦、捐款減少，加上景氣差，部分捐款者減半捐，社工壓力真的不小。

楊光鈺說，受疫情影響的不僅捐款收入，社工陪長輩就醫壓力也大，甚至要重新規劃就醫方案，改去地方診所或延後就醫時段，另部分長輩沒有口罩，社工也必須陪同、代為採購，之前多名嘉義縣社工，都利用休假日幫長輩排隊買口罩，所幸現在可網路採購，更方便協助長輩做好個人防護。

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣市多個公益社福團體募款都受影響。圖／翻設自創世基金會網站
受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣市多個公益社福團體募款都受影響。圖／翻設自創世基金會網站

捐款 社工 嘉義

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