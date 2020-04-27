嘉市3處遭列警示景點 黃敏惠籲全台標準應一致

交通部「1968」APP內建景點人潮警示功能，其中嘉義市3個熱門景點被列入，市長黃敏惠今天表示，全台警示熱點標準應一致，並應與各地現狀相符，否則將嚴重影響民眾生計。

黃敏惠表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情當前，絕對配合中央「分流管制」指導原則。但中央預期人潮擁擠的熱門景點，標準務必要一致，且必須要與各地現況及民眾認知相近才具說服力，否則不僅在摧毀民眾生計，更會帶來恐慌與傷害。

交通部「1968」APP的景點人潮警示功能，嘉義市被列3處熱門景點，分別是城隍廟東市場特色小吃、文化路夜市及彌陀夜市。

市府表示，城隍廟東市場是民生物資傳統市場。文化路夜市自清明連假以來，無論週末假日或平日人潮都不如往常，商家及民眾也發起「不戴口罩、我不賣」、「不戴口罩、我不買」，配合防疫。

市府指出，至於彌陀夜市更僅每週三及週五營業，也只是流動式的小型市集，如何能成為熱門景點。希望中央在呼籲民眾配合防疫當下，也能苦民所苦。