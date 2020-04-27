配合中央防疫 張麗善：不會嚴格封城

交通部將在五一連假前推出加強版「1968」，針對234景點予以三色（紅黃綠）警示，並限制停車場僅能停五成；雲林有四景點被列管，對此縣長張麗善表示，會盡力配合中央防疫，而針對台北、台中及高雄市即將展開封城演習，張說，不會嚴格封城。

雲林受限制的區域為古坑綠色隧道、北港朝天宮、劍湖山世界與水林通天府，對於被列管以及部分縣市要封前演習，張麗善說，不會跟進嚴格封城，但雲林縣防疫一直都超前部署，對於縣內的安全性，她很有信心。

她表示，她曾說過不希望外縣市的鄉親來雲林縣，因為不了解他們的接觸史、旅遊史，但是希望縣內鄉親可以到縣內戶外景點舒壓或進行線上的娛樂活動，中央管制的景點，縣府也會盡力配合並請相關單位做好防疫。

另，最近縣府規劃推出文化場館的線上藝文欣賞、導覽或街頭藝人線上表演等，讓縣民在疫情中還是可以紓壓，希望縣內的鄉親在安全沒有疑慮的狀況下在縣內活動，保護個人的心理健康狀態。

雲林北港朝天宮表示，廟方是政府發布11處警示景點之一，近來新聞大篇幅報導後，同時間參拜人潮，約3、40多人稀稀落落，香客比以往減少至少一半，但廟方防疫沒有因此懈怠。

針對疫情防護，廟方有設置龍虎門，管控人員進出，並要求量體溫、酒精消毒，若沒有配戴口罩則不能入廟，也派員隨時廣播宣導保持社交距離，目前只要廟裡人潮擁擠到無法保持社交距離，就會進行人流控管，避免群聚。

每逢假日廟前廣場及中山路常常是人山人海，附近餐飲業者也坐滿用餐民眾，但受疫情影響以及列管警示景點，大半部分攤販門可羅雀，不少業者說，營業額僅剩3成不到，有很多人都乾脆自行放假，因為開店等於賠錢，乾脆不做生意，他則是自己的家不用店租，所以繼續苦撐。