台南佳里巡守中隊、可秝生技 贈益生菌為警打氣
新冠肺炎疫情期間，第一線執勤員警十分辛苦，台南佳里巡守中隊長蕭棟斌、佳里巡守中隊顧問團長黃江漢、可秝生物科技總經理林進安及市議員蔡秋蘭今天共一同捐贈益生菌200盒，佳里警分局長斯儀仙代表分局全體贈感謝狀。
斯儀仙表示，佳里巡守中隊對協助地方治安付出不遺餘力，因新冠肺炎疫情未減，特別感謝佳里巡守中隊及可秝生物科技提供益生菌給第一線同仁保持身體健康。
林進安感謝警察對各項治安、交通工作的維護又因疫情配合政府各項防疫措施，他說，為體恤警察同仁辛勞，特贈益生菌補充提高防疫力儲存防疫能量，希望拋磚引玉，以企業力量配合政府共同防疫。
蕭棟斌說，員警每天都要面對許許多多的民眾，希望第一線同仁能夠有更充足、更安全的執勤；也希望民眾在防疫期間多給執勤員警支持與鼓勵，大家一起做好防疫。
蔡秋蘭感謝警察協助區公所、衛生所執行居家檢疫隔離訪查、電子圍籬監控及違規偵辦外，並主動維護口罩發放處所安全巡邏；執行夜店、電子遊戲場、飲酒及小吃部等特種場所檢查，對防疫工作付出不遺餘力。
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