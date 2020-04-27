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黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計
交通部的「1968」APP羅列234處可能人潮擁擠的景點，提供民眾每10分鐘的人潮、車流示警，因應即將到來的五一連假，嘉義市城隍廟東市場特色小吃、文化路夜市及彌陀夜市等3處景點都被列入，但這些景點人潮已不如往常，市府不解如何被列為景點。
市長黃敏惠表示，疫情當前，絕對配合中央「分流管制」指導原則，但中央預期人潮擁擠的熱門景點，務必標準要一致，且必須要與各地現況及民眾認知相近或相符，才能具有說服力，否則不僅在摧毀民眾生計，更帶來無盡的恐慌與傷害。
市府表示，城隍廟東市場是本市民生物資傳統市場，文化路夜市自清明連假以來，無論周末或周間人潮都不如往常，商家及民眾們也發起「不戴口罩、我不賣」、「不戴口罩、我不買」，配合防疫，彼此加油。
至於彌陀夜市更是每周三及周五，二天營業，流動式小型市集，如何能成為熱門景點？希望中央在呼籲民眾配合防疫當下，也能苦民所苦。
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