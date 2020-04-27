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翁章梁勉勵義竹國中男排隊 開球笑稱「動作標準」

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強，縣長翁章梁（左一）前往鼓勵。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強，縣長翁章梁（左一）前往鼓勵。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽，在全國29隊甲組環伺下，以乙組之姿闖進四強，嘉義縣長翁章梁今天前往母校義竹國中致贈獎品及球鞋，並受邀進行開球儀式，翁章梁笑稱「已多年沒打過排球」但發球動作標準且過程順利。

義竹國中表示，體育班男排球隊已成立11年，每周有兩晚進行3小時夜訓，其中兩名來自義竹鄉傳芳村的攻擊主力蔡弦修與翁啟文，剛入學時身高並不突出，但因悟性高，加上教練指導加強基本動作，從防守轉攻擊，兩人希望未來能當上國手，在排球運動上為台爭光。

翁章梁表示，義竹國中2位球員表現相當優異，不僅是替學校爭光，也讓許多義竹鄉親倍感榮耀，排球是一個團隊運動，在每位學員的相互打氣、鼓舞下，更能激發出團隊的士氣，在學生未來的道路上，也能夠訓練人格養成。

翁章梁在義竹鄉長黃阿家、教育處長陳添丁陪同下，前往義竹國中向球員們表示鼓勵，並贈送蔡弦修與翁啟文一人一雙球鞋，希望他們在邁向國手的路上如虎添翼，排球隊也現場示範平日所訓練的內容，如舉球、跑傳等。

嘉義縣長翁章梁（中）今天前往義竹國中體育班男排球隊贈送蔡弦修（左）與翁啟文（右）一人一雙球鞋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天前往義竹國中體育班男排球隊贈送蔡弦修（左）與翁啟文（右）一人一雙球鞋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強，嘉義縣長翁章梁（前排右五）前往鼓勵。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽闖進四強，嘉義縣長翁章梁（前排右五）前往鼓勵。圖／嘉義縣政府提供

排球 翁章梁 嘉義

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