翁章梁勉勵義竹國中男排隊 開球笑稱「動作標準」
嘉義縣義竹國中體育班男排球隊日前參與第11屆全國中等學校沙灘排球錦標賽，在全國29隊甲組環伺下，以乙組之姿闖進四強，嘉義縣長翁章梁今天前往母校義竹國中致贈獎品及球鞋，並受邀進行開球儀式，翁章梁笑稱「已多年沒打過排球」但發球動作標準且過程順利。
義竹國中表示，體育班男排球隊已成立11年，每周有兩晚進行3小時夜訓，其中兩名來自義竹鄉傳芳村的攻擊主力蔡弦修與翁啟文，剛入學時身高並不突出，但因悟性高，加上教練指導加強基本動作，從防守轉攻擊，兩人希望未來能當上國手，在排球運動上為台爭光。
翁章梁表示，義竹國中2位球員表現相當優異，不僅是替學校爭光，也讓許多義竹鄉親倍感榮耀，排球是一個團隊運動，在每位學員的相互打氣、鼓舞下，更能激發出團隊的士氣，在學生未來的道路上，也能夠訓練人格養成。
翁章梁在義竹鄉長黃阿家、教育處長陳添丁陪同下，前往義竹國中向球員們表示鼓勵，並贈送蔡弦修與翁啟文一人一雙球鞋，希望他們在邁向國手的路上如虎添翼，排球隊也現場示範平日所訓練的內容，如舉球、跑傳等。
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