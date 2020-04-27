雲嘉餐飲業者拋磚引玉 暖捐失業勞工愛心餐

武漢肺炎延燒，全台有804家事業單位、1萬8265人實施減班休息，雲嘉地區的餐飲業者自發性提供免費餐點給失去工作、三餐沒著落的人，盼透過社會暖流伴大家渡過疫情。

勞動部日前公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計804家，實施人數1萬8265人。政府也提出紓困救急方案，月薪在新台幣2.4萬元以下者，可申請3萬元生活津貼。

嘉義市壽司店業者郭福利今天告訴中央社記者，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，雖然政府提出多項政策紓困，仍無法全面到位，有些人沒有收入，可能無法負擔三餐。

郭福利這幾天主動提供便當、牛奶、麵包等給有需要的人，結果短短3天就有超過10人前來詢問領取，讓業者深感詫異。

郭福利友人得知其善舉，也贊助部分物資，郭福利也會轉告領取者可以到嘉義市政府詢問紓困救急方案。

另外，雲林縣牛排業者陳宥朋也提供免費餐點給有困難的人，他指出，自己的生意去年一度差點關門，幸在貴人幫助下起死回生，所以這次餐廳生意雖受疫情影響，但只要想到有人可能為了三餐發愁，他願意用行動溫暖其他人，3天內已被領走12份餐點。

陳宥朋說，店家為避免讓領取者尷尬，因此不會多問領餐者的背景和原因，「因為我們有時都需要被幫助，只希望大家一起度過難關，希望受幫助者未來也可以幫助他人，讓愛延續下去。」