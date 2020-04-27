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台南湯德章故居保存有望 民間如募資成功將創首例

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章的臥室，保留日式的風格。。記者修瑞瑩／攝影
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章的臥室，保留日式的風格。。記者修瑞瑩／攝影

台南市名人故居湯德章舊宅保存有望！台南市古蹟審議委員今天前往現勘，傾向認定為紀念建築，而民間團體台南市文化資產保護協會希望募集資金購下，成立信託永久保存，如果能順利成功，將創下台南古蹟保存由民間出資購買的先例。

台南市政府文化資產管理處表示，委員現勘後，最快將在5月召開古蹟審議大會，決定審議結果，一旦有文資身份，任何人不能加以破壞，否則有刑責；對於如果能有民間購下保存，市府樂觀其成。

位在台南市中西區友愛街115巷內的日治時期台南名人湯德章故居，月中傳出易手將被拆除的消息，引發民間關注，文資保護協會緊急向文資處提報古蹟審議，以阻止拆除行動，文資處也依文資法規定緊急「暫定古蹟」，下午由委員前往現勘。

湯德章為日治時期律師，在1947年228事件發生時，出面維持地方秩序，減少台南人的死傷，但他卻被判死刑，3月13日被押赴住家附近的民生綠園（現今湯德章紀念公園）處決，事後雖然改判無罪，已於事無補。

文資保護協會總幹事蔡佳樺在現場說明建物特色，表示湯德章從日本返台沒多久就買下該屋，前方是律師辦公室，後方則是湯與家人的住所，一直到身故都是住在該處，室內至今仍保留當年的居住痕跡，不僅有歷史的意義，見證228事件，同時建築本身呈現日治中晚期少見受過日式教育知識份子的住宅文化，為現代建築過渡時期的風格。

審議委員多數都認為相當具有保存價值，希望能夠與新購人協商，妥善保存，傾向認定為文資法中設定的「紀念建築」

據了解，新買主是附近的一間醫院，目前協會正積極洽商中，希望能購下保存，雙方已有默契；台南市為古都，但許多私人所有的老建物保存困難，隨著時間一一被拆除，主要是政府沒有錢可以購入，而之前民間團體一直希望能以募款方式購下老建物，湯宅如果能成功，將開首例。

台南市中西區友愛街巷內方湯德章故居保存有望。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區友愛街巷內方湯德章故居保存有望。記者修瑞瑩／攝影
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章與家人的住處。記者修瑞瑩／攝影
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，圖為湯德章與家人的住處。記者修瑞瑩／攝影
台南古蹟審議委員今天前往湯德章故居現勘。記者修瑞瑩／攝影
台南古蹟審議委員今天前往湯德章故居現勘。記者修瑞瑩／攝影
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，前方為律師辦公室，後方為住處。記者修瑞瑩／攝影
日治時期台南名人湯德章律師的故居至今保存完整，前方為律師辦公室，後方為住處。記者修瑞瑩／攝影

古蹟 建築 文資法 日治時期 文化資產

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