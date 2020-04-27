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若瑟醫院長期善行助弱 台北扶輪社感心捐百萬超音波

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影

「別人不做的若瑟來做！」長期投入早療、老人安養醫療領域的雲林縣虎尾若瑟醫院，因沒有醫學中心和財團奧援，資源短缺，You Give, I Give 小資公益社長張維玲發起，邀台北等多個扶輪社今天捐贈一部 「多功能超音波儀」，表達感謝若瑟長期扶助貧弱醫療的苦心。

台北新起扶輪社致力推動Art for Tomorrow 偏鄉美學教育、贊助台東桃源青少棒隊等公益不遺餘力。最近透過You Give, I Give 小資公益社團得知雲林一家天主教若瑟醫院需要汰換一台使用了18年的超音波檢測儀，台北新起扶輪社隨即發起社友贊助。

今天捐贈儀式也由嘉義教區副主教吳終源神父舉行祝福禮，雲林縣衛生局長曾春美也到場感謝扶輪社的愛心，曾局長說，若瑟在雲林服務超過一甲子，一向做人家不要做的，包括早療和老人安養，提供偏鄉完好的健康照護。

若瑟醫院長李聰明代表感謝致詞時說道:感謝台北新起扶輪社及熱心助人的You Give I Give公益社團、彩新健康事業公司、台北西門、信義、文山、中興、城西、傳世、寶成及金門等扶輪社，聯合捐贈多功能超音波儀。

李院長說，超音波掃描在醫療診斷扮演極重要角色，這台超音波具有不同頻率解析度及清晰的超音波探頭，可精確的診斷出甲狀腺、肝臟、腎臟、泌尿生殖器官膀胱、睪丸、攝護腺等不同組織的病灶，讓若瑟醫療團隊如虎添翼，讓雲林民眾獲得更高品質的醫療照護。

台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院，神父帶領舉行祝福禮。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院，神父帶領舉行祝福禮。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影
台北多個扶輪社聯合捐贈一部超音波檢儀給長期協助貧弱醫療的虎尾若瑟醫院。記者蔡維斌／攝影

偏鄉 衛生局 愛心

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