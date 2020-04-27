若瑟醫院長期善行助弱 台北扶輪社感心捐百萬超音波

「別人不做的若瑟來做！」長期投入早療、老人安養醫療領域的雲林縣虎尾若瑟醫院，因沒有醫學中心和財團奧援，資源短缺，You Give, I Give 小資公益社長張維玲發起，邀台北等多個扶輪社今天捐贈一部 「多功能超音波儀」，表達感謝若瑟長期扶助貧弱醫療的苦心。

台北新起扶輪社致力推動Art for Tomorrow 偏鄉美學教育、贊助台東桃源青少棒隊等公益不遺餘力。最近透過You Give, I Give 小資公益社團得知雲林一家天主教若瑟醫院需要汰換一台使用了18年的超音波檢測儀，台北新起扶輪社隨即發起社友贊助。

今天捐贈儀式也由嘉義教區副主教吳終源神父舉行祝福禮，雲林縣衛生局長曾春美也到場感謝扶輪社的愛心，曾局長說，若瑟在雲林服務超過一甲子，一向做人家不要做的，包括早療和老人安養，提供偏鄉完好的健康照護。

若瑟醫院長李聰明代表感謝致詞時說道:感謝台北新起扶輪社及熱心助人的You Give I Give公益社團、彩新健康事業公司、台北西門、信義、文山、中興、城西、傳世、寶成及金門等扶輪社，聯合捐贈多功能超音波儀。