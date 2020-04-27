防堵疫情 阿里山森林遊樂區實施總量管制

嘉義林管處於阿里山國家森林遊樂區入口設置紅外線體溫感測儀。圖／嘉義林管處提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區日前公告，為防止新冠肺炎疫情，每天總量管制4355人，並分三階段實施人流管制疏導措施，室內場館則規定每次入館不超過20人，旅客服務中心每日定期進行宣導廣播，請民眾落實室內外安全社交距離、戴口罩、量體溫等，配合相關措施即能輕鬆享受阿里山美景。

林務局嘉義林區管理處表示，當入園人數達3千人時，啟動第一階段交通疏導措施，透過公路局CMS資訊可變標誌、LBS手機簡訊等系統通知遊客，達4千人會請警方協助勸導遊客轉往其他景點，並增派保全員於遊樂區大門前疏導管控車輛，人數達4355人，即於遊樂區大門外管制車輛入園。

嘉義林管處長張岱表示，嘉義林管處於連假、假日前後，會由衛生局防疫大隊及阿里山鄉公所清潔隊排程，於入口轉運站、遊樂區大門、大型車停車場等，人潮聚集區域消毒，其他區域則由本處清潔人員定期消毒。

張岱表示，遊樂區的室內館舍及室外等候空間也規畫單一動線，落實安全社交距離，並規定室內展館保持空氣流通及環境清潔、每次入館不超過20人、旅客服務中心定時以跑馬燈及廣播進行防疫宣導，並持續輔導遊樂區內餐飲業者及攤商加強防疫作為等。

嘉義林管處表示，現為國內防疫關鍵時刻，為維護國人身體健康，除確實配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，也邀請民眾避開人潮前往水山步道、祝山林道等秘境，減少群聚感染機會，也可盡情欣賞阿里山豐富的自然生態。