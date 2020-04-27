雲林木棉花景觀公路通車 串連毛巾、宗教觀光帶

雲林縣虎尾通往西螺的雲145線公路是網紅木棉花道，沿線有虎尾毛巾產業聚落和持法媽祖宮，中央斥資2億元和雲林縣府闢建景觀公路，全長約6公里裝設木棉花造型路燈及景觀步道，今天縣長張麗善主持通車，強調景觀公路將把虎尾與西螺太平媽祖、醬油產業連結成一觀光帶，深具發展潛力。

通車儀式今天在知名的虎尾興隆毛巾觀光工廠前封路舉行，公路總局第五養護工程處長謝哲維、副議長蘇俊豪、虎尾鎮代主席林嘉弘及西螺、虎尾多位里長、代表參加。

工務處長汪令堯指出，145線公路每逢花季吸引大批遊客，沿線有多家毛巾觀光工廠聚集，近年來發展成為一條觀光公路，由於人潮愈聚愈多，避免賞花車潮發生危險，中央以前瞻計畫補助1億6800萬元，縣府配合3200萬元，分西螺及虎尾兩工區，全線6.27公里最近已全部完工。

縣長張麗善表示，工程包括路面刨鋪、車道重新配置、電纜線及孔蓋地下化，並增設350盞木棉花造型LED路燈及花廊步道矮燈，讓公路更安全、更浪漫，可連結鄰近的高鐵特定區及虎尾毛巾觀光工廠、持法媽祖宮等，彰顯在地景觀特色。