警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

交通部將推出高速公路1968 APP加強版，針對全台夜市、商圈等234個景點列為警示地點，台南善化夜市攤商質疑標準依據，強調跟一些知名夜市相較，規模及人潮根本差很多，對此反彈連連。

「清明迄今，生意已掉了4成以上了，再這樣一搞早晚恐收攤！」台南善化夜市賣碳烤的陳姓攤商說，可以領解中央防疫的用心，但是真的拜託，可否請官員更接地氣一點，

他不滿指出，善化夜市不過才300多攤，僅是社區型小夜市，人潮跟一般都會型觀光夜市差好多，他不解為何善化夜市會被點名？「中央真的該罵！」懇求交通部官員們在決策過程，可否更用心一點，他說，難道是要我們倒店嗎？

在善化夜市經營果汁攤的郭明槌無奈說，清明迄今生意掉了至少6成，他建議，現階段應要設法落實消費者要強制戴口罩才能來夜市消費比較實際。

他指出，如此一來消費者、攤商都安心，且善化夜市規模真的遠遜於一些都會型夜市，會被列入1968 APP名單中，同業既錯愕又不滿，這次黃偉哲砲打中央真的有理，因五一再這樣弄，恐怕未來連夜市都要關門。