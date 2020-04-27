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確保消防安全 雲縣府2周內稽查155視廳歌唱場所
台北市林森北路上的錢櫃KTV昨發生火警，不幸釀成5人死亡意外，為確保娛樂場所防災安全，雲林縣長張麗善今天下午1點半將前往稽查多家KTV，並強調3天完成稽查一定規模以上視廳歌唱場所。
張麗善說，主要檢查重點為各項消防安全設備、防火管理制度是否符合規定、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區劃是否受破壞或拆除及是否有違規使用等事項。
她表示，近3天內將稽查完72家、500平方公尺面積以上的視廳歌唱場，其他83家規模場所2周內完成稽查，預計加強稽查縣轄155家視廳歌唱場所。
雲林縣消防局長林文山指出，每半年會稽查視廳歌唱場所一次，並請業者自行演習一次，提報檢修申報，只要有缺失會要求限期改善，改善期限根據營業所設備多寡，至多2個月，若複查未通過將依法開罰。
他說，像KTV的消防檢測主要以火警自動警報設備、室內消防栓、自動灑水設備、排煙系統、緊急廣播設備等5大項，今年農曆過年前到元宵也有加強稽查，共開出23張限期改善單。
林文山表示，各家主要缺失為出入口探照燈、緊急照明燈或火災探測器故障，除要求改善，也請業者自行編制消防小組，在防火災發生初期，可以更快速引導民眾疏散，把傷亡降到最低。
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