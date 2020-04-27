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全國技能競賽分區賽 雲嘉南分署34金24銀37銅全國第一
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手參加第50屆全國技能競賽分區賽，前晚成績揭曉勇奪34金24銀37銅79優勝全國第一，也是歷屆最佳表現，其中建築舖面選手涂冠庭，去年從電機轉學建築，只練9個月就拿下建築舖面金牌，表現亮眼，下午分署請他現身說法。
金牌涂冠庭今年16歲，高一唸的是電機科，後來媽媽建議高二轉到成大附工建築科就讀。他說，自己很喜歡建築作品，也看好建築的出路，所以決定轉科，因為從小是單親家庭，媽媽辛苦扶養他長大，希望轉換跑道後，未來能以技術升學並朝向國手邁進，讓媽媽感到驕傲，並減輕家裏的負擔。
涂冠庭為了拚金，每天至少練習10個小時，包括用混凝土水平及垂直打底、畫圖、切磨磁磚、舖磁磚、補縫等，他說，剛轉科時很辛苦，就是從零開始每天不斷的練習，初期甚至每天都在練打底，每次打底大概一個半小時，常常一天練習3至4次以上，尤其垂直打底要在牆面上反覆推平，常常練到手酸手抖，但他說，想給家人更好的生活是他最大的動力，也謝謝老師指導，辛苦付出相當值得。
建築舖面職訓師陳全協說，冠庭很勤勞、認真，在小地方都會花時間去修，讓成品更好，對於選手的培訓，分署老師都很願意付出，只要肯學最重要；此外，涂冠庭媽媽得知兒子勇奪金牌，相當欣慰開心，
涂冠庭也感性的說「謝謝媽媽的支持，我會繼續努力！」，展現出母子間的好感情。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次分署成績是參賽以來最佳，奪金的有建築舖面、粉刷、油漆裝潢、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、模具等34個職類，其中建築舖面由轉科生奪冠，無論在速度或做工的精細度表現都非常出色。
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