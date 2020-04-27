玉山國中學生爬玉山 爬出科展作品將代表嘉市參賽

玉山國中參加嘉義市第38屆國小科展，已連續4年皆有作品在科展分組中奪冠，玉山國中的「螞蟻吊大象」和「有氧森活—探討高海拔身體適應程度影響因素」2件作品獲推薦，其中有氧森活還是透過校內學生長年爬玉山的課程發想而來，都將代表嘉義市參加今年第60屆全國科展比賽。

嘉義市國民中小學科展成績於日前公布，競爭激烈，共有136件作品得獎，受推薦代表參加全國科展比賽計有6件，玉山國中校長陳建州表示，「螞蟻吊大象」屬物理科，是結合槓桿原理及正三角形結構，解決日常生活中如何將僅有的力道展現最佳的效能。

陳建州說，生物科的「有氧森活—探討高海拔身體適應程度影響因素」，研究來自「玉見名山」校本課程，玉山國中自105學年度起將學習領域拓展至山林，帶領學生實際走訪玉山。

研究者從課程實施過程中，發現部分師生會有高山反應，驅使研究者主動了解高山症可能成因，於是擬定血氧濃度與高海拔身體適應為研究主題，希望透過研究結果供師生未來體能訓練時參考，以減緩高山症反應。

研究主題配合學生課程的蒐集，從一年級學生爬的麟趾山（ 2854公尺）、二年級的玉山前峰（3239公尺）和三年級的玉山主峰（3952公尺），歷經2年從不同場域，實地逐一累積血氧濃度等數據，再加以深入分析探討。