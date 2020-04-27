疫情凝聚台日情 台東贈堺市、和歌山物資

全球新冠肺炎疫情持續延燒，台東縣與日本大阪府堺市、和歌山縣在農產上及觀光上交流密切，得知兩地醫療人員欠缺基本防護裝備，台東縣長饒慶鈴動員台東地民間力量募集防疫物資，今天由饒慶鈴封箱，空運到日本

這次台東捐助日本的防疫物資有一次性雨衣5000件、護目鏡1000支、手套2萬雙，今天上午裝箱贈送大阪府堺市與和歌山縣應急，饒慶鈴表示，雖然數量不多，卻是台東民眾在疫情持續延燒，物資取得不易時刻，雪中送炭，給日本友人的一分心意。

台東縣工商投資策進會總幹事楊珍琪表示，2019年7月25日台東縣政府與地區農會為拓展大目釋迦的行銷通路，前往大阪推廣冷凍大目釋迦，結識了大阪府議員西村日加留與和歌山議員片同章浩，2位議員對台東的農產品協助推廣不遺餘力，也在自己私人的FB上大力推薦。

縣長饒慶鈴得知大阪府堺市及和歌山縣疫情嚴重，去函問候關心大阪府議員西村日加留與和歌山議員片同章浩並給予祝福，也商請台東縣婦工會、台東縣工商婦女協會、東臺灣國際蘭馨交流協會勸募物資。