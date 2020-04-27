嘉義市節能家電補助 總金額高達2400萬

嘉義市府推出電器汰舊換新，補助民眾換裝節能家電，總補助金額從去年2000萬提高到今年2400萬元，希望加速汰換老舊電器，也讓民間業者透過節電紓困經濟，度過難關，即日起到今年11月30日截止。

市長黃敏惠今天主持節能家電補助記者會，將寫有節能標語的硬幣投入「節電撲滿豬」中，象徵節能家電補助開跑，阮劇團也以話劇表演「家家都有可省下的電」，詮釋節電的重要性。

黃敏惠表示，今年針對住宅提出「線上申請好便利」措施，民眾不需要再列印紙本寄送，除響應環保也鼓勵大家防疫期間減少出門，宅在家又能申請補助，減少群聚機會，但也可選擇郵寄或親自送件方式。

她說，針對服務業推出「電話服務好周到」，服務業只要撥打專線電話預約能源管理師，能源管理師就會到場「節能健診」，查看有何老舊電器可汰換，後續可申請補助金，今年新增補助空調系統的冰水主機，此項目最高補助81萬。

另外針對長照家庭、身心障礙人士、中低或低收戶推出「加碼補助好貼心」服務，只要新購、汰換冷氣及新購住家智慧照明皆提供補助，最高每案2萬元。黃敏惠說，由於補助金額有一定額度，呼籲民眾趕緊把握時間申請。

市府環保局表示，集合式住宅公共空間老舊燈具補助金額，從去年每具300元提高到每具500元，室內停車場智慧照明也從去年每盞200元提高到最高550元。

環保局指出，去年節能家電補助共有2千多案，今年可望創下新高，民眾可至節能家電補助系統網站查詢，或電洽環保局（05）2251775轉116。