防疫心理健康 雲縣跨局處設社區安全守護站

因應新冠肺炎疫情下民眾長期壓力及衍生的身心反應，雲林縣政府即日起成立跨局處平台，將在20鄉鎮設置761處社區安全守護站，並透過1925安心專線提供更完善的通報。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣1至3月家暴或兒虐通報案件平均約400件，與去年同期相當，並未因疫情而有增加情況，但全國數據統計有增加情況。縣府成立防止疫情症候群平台，在疫情期間更留意疫情對於家庭成員互動關係的影響及提供更完善通報、關懷、諮詢及防暴服務。

張麗善說，防止疫情症候群平台在20鄉鎮設置761處社區安全守護站，加強轄區員警查訪和社工關懷。她呼籲民眾發揮愛心與關心，讓身旁親友感受愛與溫暖，並共同發揮守門人的守望相助精神，提供協助支持與陪伴就醫，全民啟動關懷一起度過疫情難關。

雲林縣衛生局長曾春美表示，新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID）居家檢疫、居家隔離者的壓力，可能來自確診的不安、暫時無法工作的經濟壓力，以及隔離期間與解除後可能面臨的污名化或標先化現象。

因應防疫可能帶來情緒壓力，民眾可透過「不斷訊」、「不斷糧」、「不斷藥」與「不斷更新」等4個不斷」強化身心健康。

曾春美指出，民眾可透過1922專線獲取正確訊息，透過休閒活動來轉移注意力，若正在接受憂鬱症或焦慮症等精神科治療者，要更遵從醫囑服藥、就醫，若擅自停藥，恐導致病情不穩定，甚至加重自身因疫情而產生的身心症狀。

居家檢疫、居家隔離者仍能維持大部分的日常生活，若身心不適時，可透過「心情溫度計App」，提升心理健康，必要時可撥打安心專線1925，獲取即時的心理奧援。