台南溪北－嘉義高鐵站快捷公車 最新班表看這裡

台南溪北地區到高鐵嘉義站快捷公車5月1日上路，跟試辦期間不同的是新路線調整為橘9、橘9-1兩線，而且從麻豆發車改為佳里，未來走國一的直達班次，將從原來的4個往返增加到7個，更符合民眾的需求。

交通局表示，麻豆至高鐵嘉義站「橘9」線去年底營運後營運後，即蒐集營運數據，並以滾動式檢討修正更符合溪北民眾需求的營運路線，經分析3個月的營運紀錄，發現民眾比較喜歡橘9線當中走國一的直達班次，因此新路線調整由佳里轉運站發車，並分為橘9及橘9-1兩條路線營運。

橘9由佳里站經學甲、台84、國道一號前往高鐵嘉義站；橘9-1則由佳里站經麻豆轉運站、國道一號前往高鐵嘉義站，兩條路線班次每日各7往返（14班次），共計每日往返28班次提供服務。原來橘9線的直達班次每天只有四個往返。

交通局長王銘德表示，路線調整後，所有的站位均保留不變，但對大部份的乘客而言，路線不彎繞，可在最短時間上國道，縮短乘車時間，部分地區票價也因路線長度縮短而調降，整體而言更符合當地民眾的需求。

公共運輸處長吳俁之表示，路線調整後，現金票價由佳里至高鐵嘉義站為150元，由學甲至高鐵嘉義站為130元，由麻豆至高鐵嘉義站為130元，使用電子票證可享8公里26元免費，橘9、橘9-1線將於 5月1日起開始實施，歡迎民眾多加利用。