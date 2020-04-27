雲林湖山自來水園區獲環保署認證 為國內第3座水教室

雲林縣湖山淨水場內的「湖山自來水環境教育園區」，3年用心經營打造環境優美的水公園，成為最佳的水資源教育場所，豐富又好玩，每個到過的孩子都愛上這片「尚水」的園地，今天獲環保署通過環境教育設施場所認證，成為國內第3座也是中區唯一的「水教室」，水公司歡迎報名參觀。

台灣自來水公司開發的「湖山自來水環境教育園區」位於雲林湖山淨水場內，106年啟用經員工多方努力，今天獲環保署通過環境教育設施場所認證，成為國內繼宜蘭深溝水源生態園區、高雄澄清湖高質水環境教育園區的第3座水資源教育場所。

台水第五區管理處長穆岳鈞表示，該教育園區鄰近湖山水庫，佔地46公頃，淨水處理設備是園區的最大特色，從湖山水庫引進原水，經層層處理，供應大雲林地區及北嘉義、南彰化等地區的民生用水，園區積極推動原生態環境復育工作，打造萬紫千紅、綠樹扶蔭園區。

穆岳鈞說，湖山淨水場啟用後即取得ISO14001環境管理系統認證，當年也設立自來水環境教育園區，以水資源教育作為發展主軸，透過導覽體驗及課程遊戲，引領小朋友和家長從大自然中探索生活中的水生態，培養正確水觀念進而實現愛水惜水的具體行動。