黃偉哲視察孔廟修復工程 盼做雨季防護

國定古蹟台南孔子廟於民國105年2月6日的地震後出現損壞，預計明年初完成修復。台南市長黃偉哲今天前往關心修復情況，希望在雨季前做好防護工作，以免影響進度。

台南市文化資產管理處指出，105年2月6日地震造成台南孔子廟大成殿正脊、規帶斷裂、西廡屋面前傾及壁體與山牆分離、明倫堂外牆龜裂等損壞情形。修復工程自107年6月啟動後，考量遊客觀覽需求，規劃採「分期分區施工」，設置施工圍籬以區隔施工區及參觀動線，各區施工完成後就開放民眾參觀。

台南市文資處指出，此次修復工程是台南孔子廟近30多年來最大型的整修，為提升古蹟建物的耐震防災機能與存續年限，採用現代科技與工法，為大成殿及明倫堂之結構補強、粉刷、屋面修復等工項，總經費達新台幣4955萬元。

台南市文資處指出，目前修復進度已達88%，預計將於5月完成西廡樂器庫及東廡禮器庫、8月完成大成殿修復、10月完成包含外圍牆等整體修復。另外，崇聖祠與以成書院的修復將獲文化部經費補助，孔廟基金會接續工程發包，預計於110年年初完成修復。

黃偉哲上午視察修復工程時表示，感謝文化部協助台南市整修非常具有象徵意義的孔廟。雖然整修工作預計到明年可以完成，但是在今年的雨季前，市府希望能完成禮器庫與樂器庫的整修；並且在大殿主體的部分能有一些防止雨季大雨沖刷影響到工程的地方，預防造成二次傷害。