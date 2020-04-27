雲林縣愛無礙協會同儕支持員培訓 讓身障者走出戶外
雲林縣愛無礙協會為讓身心障礙者能更自立生活，舉行同儕支持員培訓課程，盼讓身心障礙者有人陪伴，更勇於踏出與人交流，找回自信心。
本次共有30人參加同儕基礎培力課程，成員中有大學身障生，也有社區生活的身障者，其中一位視障者小陳表示，從小至今動過好幾次手術，求學時若教材文字過多，就會請資源教室協助轉寄給淡江大學視障資源中心，轉成點字書以方便閱讀，希望自己也能分享類似經驗給其他視障者。
雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟表示，身心障礙者「自立生活」是以障礙者為主體，強調障礙者的參與，透過同儕、個助等助人者，協助累積生活經驗、豐富生命，來幫身障者走出戶外，學習生活技能。
一位帶著呼吸器來自台北的講師說，她雖坐電動輪椅卻能在台北行動自如，外出障礙很少，但到雲林卻成為行動嚴重受阻，參與學員相繼反應雲林假日沒有復康巴士，讓她覺不可思議，呼籲要正視身障者人權及環境障礙問題。
陳明瑟說，無障礙環境、障礙者外出交通問題，一直是身障者無法走出家門、平等融入社會很大的阻礙，假日無法申請復康巴士，又搭不起無障礙計程車，會讓身障者有行的困難。
雲縣府社會處指出，雲林縣目前有56輛復康巴士，常態性接送服務的車輛已達38輛，每年的服務量高達4萬多人次，會根據身障者需求，提供更便利的交通接送服務。
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