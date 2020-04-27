公路總局沙崙國中師生合作彩繪 打造台39線新亮點

台39線高鐵橋下台南段沙崙國中西東側道路景觀單調，公路總局五區處新化工務段推動綠美化配合公路養護，今天上午首次與沙崙國中合作、指導20多名學生彩繪水泥柱，完成後校園操場四周近200支水泥柱將有五種顏色。校方表示「效果吸睛！」

高鐵高架橋下台39線北起台南市新化區台20線，南至高雄市阿蓮區台28線，沙崙國中東側約200公尺長道路周邊進行整建，原本殘破人行步道因路樹竄根嚴重，常造成民眾行走或晨間運動時常發生意外。

新化工務段與歸仁區公所今年合作將人行步道磚整平，定期修剪人行道路樹將人行步道磚整平，保留樹下綠地，工務段員工還自製休憩座椅及腳踏車停放區，讓學校及每天在這附近慢跑騎腳踏車的民眾增加更優質的休閒環境。

新化工務段段長謝國楨表示，「新亮點在於利用沙崙國中既有的水泥柱，將其磨光重新粉刷上螢光漆，以五種顏色，代表德、智、體、群、美五育均衡的象徵，命名為五育柱，並提報参加今年交通部金路獎申請。」

沙崙國中校長陳柏蒼表示，充實及完善校園景觀是學校未來轉型重點，原打算重新整理這些校園的水泥柱，正好工務段也有此構想，於是請我們師生共同參與彩繪，「寓教於學，自己的校園自己繪。」