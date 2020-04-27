仍有名額 台南公有市場食物遮罩最高補助2500

台灣用口罩做外交，獲得不少好評，台南市長黃偉哲推「好麵外交」，因應美國與日本還有通郵，送給兩國近20個姐妹市，一市一箱台南好麵，每箱有4大包，4種不同口味，希望各國能繼續為疫情打拚，日本青森縣知事三村申吾親筆信道謝，直誇「感動又好吃」。

2020-04-26 22:46