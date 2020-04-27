仍有名額 台南公有市場食物遮罩最高補助2500
杜絕可能防疫破口，台南市政府經發局補助公有市場熟食攤製作熟食遮罩，每攤最高補助2500元，目前全市59處公有市場已有171個熟食攤申請製作，經發局表示，目前仍有名額，呼籲公有攤商業者把握機會速提出申請。
台南市長黃偉哲表示，食物遮罩是隔絕食物和病毒飛沫傳染的重要防護措施，亦是市場防疫重要關鍵點之一，唯有讓市場在「防疫口罩」加「食物遮罩」二重保護下，才能有效隔絕病毒侵襲，讓消費者可以安心享受市場美食，攤商也可以放心盡情做生意。
經發局長陳凱凌說，因疫情影響，市場攤商表示，消費者大多也傾向挑選有設置食物遮罩的攤販選購，相信食物遮罩未來必將成為飲食攤的基本設備，目前補助費用尚有名額，每攤最高補助2500元，有意申請的攤商可盡快向各公有市場管理室接洽。
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