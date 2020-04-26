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錢櫃大火 黃偉哲緊急臨檢台南的KTV
台北錢櫃KTV大火，造成多人死傷，台南市長黃偉哲下午帶隊前往台南的錢櫃臨檢，發現消防栓前推積不少雜物，當場開出勸導單，並要求要盡快完成全市KTV安檢，特別是有施工中的。
錢櫃大火燒出許多問題，傳出因為施工，相關的消防設施都關閉，發生火災時根本無法運作而造成大量死傷，黃偉哲下午會同消防局、經發局等單位人員，前往中西區和意路上的錢櫃KTV稽查，重點包括目前的防疫實名制與消防安全。
現場一一核對業者是否有落實實名制，讓進入消費的人員都登記姓名，結果沒問題，但是在消防安檢時，卻發現消防栓前堆置不少雜物，其他消防設備經測試、運作正常；消防局表示，錢櫃去年申報的消防安檢大致都合格，只有一些小缺失，今年的申報仍在複檢中。
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