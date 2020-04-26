「自救價」不用千元 烏山頭湖境會館住第二晚僅888

疫情衝擊，台南市烏山頭水庫湖境渡假會館業績受波及，為力甩汙名化，業者推出「自救價」，即日起至5月底，不分平假日，兩人入住1299元，續住第二晚僅888元，還附送早餐、遊湖船票等，業者說，毫無利潤，只盼遊客回流。

「我們真的被『錯殺』了...」烏山頭水庫湖境渡假會館總經理許幸娟無奈說，之前清明連假那波，莫名被列為全台旅遊警示地點，還被發送大量細胞簡訊警示，其實，烏山頭水面積遼闊，當時人潮也不多，簡訊一發翌日遊客全跑光，甚至還被誤會是疫區，迄今難回流，損失難以估計，現有餐廳兼接便當補貼生意。

許幸娟說，這幾乎是2折價格，根本沒有利潤，但為了員工生計只能咬牙苦撐，在防疫方面更是繃緊神經。