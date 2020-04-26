台南發現海龜受困漁網 海巡即時搶救安置
「有海龜受困漁網!」海巡署南部分署第11岸巡隊下山安檢所人員，今天中午11點多執行巡邏勤務時，在台南市七股溪出海口岸際發現保育類海龜綠蠵龜受困於廢棄漁網中，立即協助脫困，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平帶回觀察處置。
下山安檢所人員發現海龜後，立即協助移除該隻海龜身上漁網，並將其帶返安檢所暫置，給予保濕措施，以濕布覆蓋保持表體濕潤，同時通報成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平到場處理。
初步量測海龜身長約53公分、寬40公分，王教授研判該海龜品種為保育類綠蠵龜，無明顯外傷，經海巡人員協助後由王教授將綠蠵龜帶返四草鯨豚搶救站觀察後續健康狀況。
第11岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困情事層出不窮，呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物導致破壞海洋生態環境；台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，該隊將立即派員前往處理。
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