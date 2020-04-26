穩定產銷 台南西瓜將收購1000噸加工

台南市西瓜本月上月陸續上市，因應產銷，台南市政府農業局啟動西瓜產銷計畫，今年將收購1千公噸，透過擴展內銷及啟動加工等多元措施，確保台南西瓜產銷平衡。

市府農業局表示，將遵照市長黃偉哲指示，配合農糧署穩定西瓜產銷計畫，媒合轄內合法加工廠，辦理台南西瓜收購加工，明（27）日將公告109年度西瓜收購加工作業計畫，預定收購1000公噸。

農業局說，上述計畫自4月23日至7月31日止向農業局提出；加工廠商向農民團體採購台南地區西瓜加工者達200公噸(含)以上，農糧署補助加工處理費每公斤1元。

農業局長謝耀清說，南市種植西瓜面積約1千491公頃，佔全台約14%，今年度台南地區西瓜總產量達1.9萬餘公噸，以麻豆、安定、善化、歸仁及新市為主要產地，主要種植面積集中於曾文溪河川區。另學甲地區種植面積約35公頃，主要種植在八掌溪畔頂洲及紅茄兩部落，於清明節前後開始陸續採收，南市主要產區已收成7成。

農業局除配合農糧署啟動西瓜加工計畫，也隨時監控各地產銷情形，適時調整相關因應措施；另學甲公所會不定期在華宗公園或農會展售西瓜，詳情可上學甲區公所網站查詢，洽詢專線學甲區公所06-7832100或電洽學甲區農會（06）7832105。